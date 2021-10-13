Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД поддерживает контакты с Саакашвили в тюрьме и изучает его дело – Кулеба

Среда, 13 октября 2021, 12:00
МИД поддерживает контакты с Саакашвили в тюрьме и изучает его дело – Кулеба
ФОТО NEWSGEORGIA.GE

Украинские дипломаты поддерживают постоянную связь с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили, который находится в СИЗО после ареста.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы поддерживаем постоянную связь с Михеилом Саакашвили, у адвокатов есть к нему доступ, консул имеет к нему беспрепятственный доступ. Уже состоялось несколько разговоров с ним, где мы выяснили четко его позицию и его адвокатов", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что в МИД сейчас изучают юридическую сторону дела и выбирают алгоритм, который будет применяться.

"Еще раз подчеркну, что Саакашвили является гражданином Украины, а мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому когда будет принято решение, каким путем двигаться, а это может быть не только экстрадиция, тогда об этом и проинформируем", - отметил Кулеба.

Напомним, Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября. Он объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения - сфабрикованными.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По прибытии политика в стране 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

Читайте также: Спасти Саакашвили: может ли Украина извлечь политика с грузинской тюрьме.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиМИДКулеба ДмитрийГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
Все новости...
Реклама: