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МИД поддерживает контакты с Саакашвили в тюрьме и изучает его дело – Кулеба

Среда, 13 октября 2021, 12:00
ФОТО NEWSGEORGIA.GE

Украинские дипломаты поддерживают постоянную связь с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили, который находится в СИЗО после ареста.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы поддерживаем постоянную связь с Михеилом Саакашвили, у адвокатов есть к нему доступ, консул имеет к нему беспрепятственный доступ. Уже состоялось несколько разговоров с ним, где мы выяснили четко его позицию и его адвокатов", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что в МИД сейчас изучают юридическую сторону дела и выбирают алгоритм, который будет применяться.

"Еще раз подчеркну, что Саакашвили является гражданином Украины, а мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому когда будет принято решение, каким путем двигаться, а это может быть не только экстрадиция, тогда об этом и проинформируем", - отметил Кулеба.

Напомним, Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября. Он объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения - сфабрикованными.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По прибытии политика в стране 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

Читайте также: Спасти Саакашвили: может ли Украина извлечь политика с грузинской тюрьме.

Темы: СаакашвилиМИДКулеба ДмитрийГрузия
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