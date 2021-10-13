Предприятие Укроборонпрома наживалось на ремонте бронетехники – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм растраты бюджетных средств руководством одного из государственных предприятий, которое входит в структуру Укроборонпрома.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Организаторы схемы заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют техническим и качественным характеристикам, а должностные лица военного представительства Минобороны "закрывали" на это глаза".

Детали: По данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) УК.

Во время обысков в помещении госпредприятия и в помещениях фигурантов обнаружили документацию, подтверждающую противоправную деятельность, и партию некачественных запчастей к бронетехнике.

По предварительной оценке специалистов-экспертов в военной сфере, детали не соответствуют указанным в тендерной закупке требованиям.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители работают над установлением всех эпизодов преступной деятельности и привлечением к ответственности причастных лиц.