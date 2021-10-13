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В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Беларуси

Среда, 13 октября 2021, 12:52

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Собранные по этому делу доказательства, свидетельствуют о том, что задержанный сотрудничал с белорусской разведкой КГБ. Такие обвинения он услышал в прокуратуре. Суд решил арестовать мужчину на три месяца", - сказал Станислав Жарин, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб.

Учитывая чувствительный характер дела, он отказался предоставить дополнительную информацию о задержании.

Польские СМИ узнали, что задержанный - поляк. Он работал в полиции, а с 1999 года - в пограничной службе, откуда уволился 20 лет назад.

По обвинению, которые выдвинули мужчине, ему грозит до 15 лет заключения.

Станислав Жарин не исключил дальнейших задержаний по этому делу.

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Темы: Польшаукраинцы
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