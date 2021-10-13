Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Покров в Украине будет от 2° мороза до 16° тепла

Среда, 13 октября 2021, 13:00
фото УП

В ближайшие дни температура воздуха в Украине почти не изменится, ночью заморозки, местами небольшие дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 14 октября ночью в восточных, большинстве северных и центральных областей Украины пройдет умеренный, в Черниговской и Сумской областях местами значительный дождь, на остальной территории, а днем и по всей в Украине - без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°, в западных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 8-13° тепла, в южной части до 16°.

В Киеве в ночь на четверг небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.

15 октября по всей Украине без осадков, лишь в южной части местами небольшой дождь. Ночью, утром в западных областях местами туман. Ветер юго-западный, в южной и восточной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в южной части 4-9° тепла; днем 9-14°, в Крыму до 17°.

В столице в пятницу без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.

Напомним: 14 октября в Украине – выходной в связи з празднованием Дня защитников и защитниц Украины - (также это праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества)

Темы: погода
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский сделал рокировку в СНБО

Covid в Украине: Херсонщина "красная" и стало больше "оранжевых" регионов

Количество смертей от Covid в Украине перевалило за 60 тысяч

Главные новости четверга и ночи: марш в Киеве, на грани "красной" зоны

Украина – 5-я в мире и 2-я в Европе по суточной смертности от COVID

Во время показа фильма о Голодоморе на центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные

Все новости...
погода
В Украине в среду – дождь, а дальше будет прохладно и сухо
В Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана и дождей
На Буковеле пошел снег. На Попе Иване тоже
Последние новости
14:25
Ляшко рассказал, когда врачи будут получать по 20 тысяч зарплаты
14:15
ЕС может принять пятый пакет санкций против режима Лукашенко в ноябре – СМИ
14:05
Стартап GitLab, созданный украинцами, вышел на IPO: рыночная капитализация почти 15 млрд долларов
14:00
Зеленский сделал рокировку в СНБО
13:50
Взятка "свежеиспеченного" чиновника КГГА: подозреваемый вышел из СИЗО под залог
13:40
В британской лаборатории остановили тесты на COVID-19 из-за 43 000 неверных результатов
13:33
Умеренное тепло, лишь кое-где брызнет дождик - прогноз на выходные
13:13
Сталевары в Европе приостанавливают производство из-за высоких цен на энергоносители
12:52
Глава Минздрава о бустерной вакцинации в Украине: Скорее всего, будет
12:30
В Киеве суд вынес приговор серийному вору
Все новости...