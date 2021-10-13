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На Покров в Украине будет от 2° мороза до 16° тепла

Среда, 13 октября 2021, 13:00
На Покров в Украине будет от 2° мороза до 16° тепла
фото УП

В ближайшие дни температура воздуха в Украине почти не изменится, ночью заморозки, местами небольшие дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 14 октября ночью в восточных, большинстве северных и центральных областей Украины пройдет умеренный, в Черниговской и Сумской областях местами значительный дождь, на остальной территории, а днем и по всей в Украине - без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°, в западных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 8-13° тепла, в южной части до 16°.

В Киеве в ночь на четверг небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.

15 октября по всей Украине без осадков, лишь в южной части местами небольшой дождь. Ночью, утром в западных областях местами туман. Ветер юго-западный, в южной и восточной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в южной части 4-9° тепла; днем 9-14°, в Крыму до 17°.

В столице в пятницу без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.

Напомним: 14 октября в Украине – выходной в связи з празднованием Дня защитников и защитниц Украины - (также это праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества)

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Темы: погода
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