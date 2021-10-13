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В России новый рекорд смертей с начала пандемии

Среда, 13 октября 2021, 13:56
В России новый рекорд смертей с начала пандемии

За прошедшие сутки от коронавируса в РФ умерло новое максимальное число пациентов за всю пандемию - 984 человека.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Суточный прирост новых заболевших на коронавирус в РФ составил 28 717 случаев, умерли за сутки 984 пациента - это новое максимальное число смертей за всю пандемию.

В Москве зафиксировано 4 410 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 2 470, в Московской области - 1 898.

В России за время пандемии зарегистрирован 7 млн 861 тыс. 681 случай коронавирусной инфекции, 219 329 умерших и 6 млн 916 тыс. 086 выписанных, в том числе 21 801 человек выписан за последние сутки.

Украинская правда

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Темы: Росcиякоронавирус
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