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Украина получит от Британии до 21 млн фунтов кредита для проведения ПЦР-исследований

Среда, 13 октября 2021, 13:58
Украина получит от Британии до 21 млн фунтов кредита для проведения ПЦР-исследований
фото: pixabay

Кабмин утвердил проект постановления, которое позволяет в рамках государственных внешних заимствований привлечь до 21 млн фунтов стерлингов от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства (UKEF) для закупки наборов для проведения 4 миллионов ПЦР-исследований.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, пишет "Европейская правда".

Контракт на поставку наборов для проведения 4 млн ПЦР-исследований заключен в рамках действующего меморандума о взаимопонимании между Кабмином и государственным секретарем королевы Великобритании, что действует через UKEF.

Этим договором определяются общие принципы и предварительные условия сотрудничества, направленного на реализацию проектов, которые будут касаться британского экспорта, в частности в таких приоритетных сферах, как оборона и безопасность, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.

Срок пользования кредитом - 4 года.

Как сообщалось, Соединенные Штаты уже предоставили Украине примерно 55 млн долларов помощи в связи с COVID-19 и передали около 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса.

Темы: ВеликобританиякредитУкраинакоронавирус
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