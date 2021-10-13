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Сдал за бесценок места в переходе на 49 лет: киевскому чиновнику объявили подозрение

Среда, 13 октября 2021, 14:09
Переход под Площадью Славы, Киев, фото с сайта kyiv.gp.gov.ua

В Киеве заместителю директора КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района" объявили подозрение в причинении ущерба в связи со сдачей в аренду помещений подземного перехода на площади Славы.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Столичные следователи сообщили о подозрении заместителю директора коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района" в растрате вверенного ему имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По данным следствия, в июне 2001 года между КП "ДЭУ Печерского района" и субъектом хозяйственной деятельности был подписан договор аренды коммунального имущества, а именно помещений подземного пешеходного перехода на площади Славы общей площадью 1700 кв м сроком на 49 лет.

Дословно прокуратура: "Стоимость аренды за календарный год составила 1% от рыночной стоимости объекта аренды, а именно 6505 грн в год (стоимость помещений, согласно документам, составляла около 650 тыс. гривен).

В 2017 году была проведена переоценка помещений подземного перехода и установлена ​​их рыночная стоимость в сумме более 53 млн гривен. При этом, как установлено прокуратурой, размер арендной платы за коммунальное имущество не менялся. 

Таким образом, в результате умышленных действий должностного лица КП "ДЭУ Печерского района", бюджет города недополучил средства от аренды коммунального имущества в сумме более 600 тыс грн".

Больше деталей: Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Темы: Киевденьги
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