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Еврокомиссия представила меры по преодолению последствий рекордного роста цен на энергоносители

Среда, 13 октября 2021, 14:18
фото: pixabay

Европейская комиссия утвердила пакет мер, чтобы противостоять исключительном росту мировых цен на энергоносители, который, по прогнозам, продлится всю зиму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

"Краткосрочные национальные меры включают экстренную поддержку доходов домашних хозяйств, государственной помощи компаниям и целевое снижение налогов. Комиссия также будет поддерживать инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность; изучит возможные меры по хранению энергии и закупку запасов газа, и оценит текущую структуру рынка электроэнергии", - говорится в заявлении.

Неотложные меры по защите потребителей и бизнеса предусматривают предоставление экстренной поддержки доходов малообеспеченным потребителям, например, с помощью ваучеров или частичной оплаты счетов.

Также предлагается разрешить временную отсрочку оплаты счетов, обеспечить временное целевое снижение налоговых ставок для уязвимых домохозяйств и оказывать помощь компаниям или отраслям в соответствии с правилами государственной помощи ЕС.

Странам рекомендуется принять меры безопасности, чтобы избежать отключений от сети и изучить возможное антиконкурентное поведение на энергетическом рынке и попросить Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) усилить мониторинг событий на углеродном рынке.

В Еврокомиссии отметили, что переход на чистую энергию - лучшая страховка от ценовых потрясений в будущем, и ее необходимо ускорить.

"ЕС продолжит развивать эффективную энергетическую систему с высокой долей возобновляемых источников энергии. В то время как более дешевые возобновляемые источники энергии играют все более важную роль в снабжении электросетей и установлении цен, другие источники энергии, включая газ, по-прежнему необходимы во времена повышенного спроса", - заявили в Брюсселе.

Среднесрочные меры предусматривают увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии, обновления и энергоэффективность и ускорение аукционов по возобновляемым источникам энергии и процессов выдачи разрешений.

Также указывается на необходимость развития хранилищ энергии для поддержания растущей доли возобновляемых источников энергии, включая батареи и водород.

Еврокомиссия представит набор мер членам Европейского парламента 14 октября и министрам энергетики стран ЕС 18 октября. Затем европейские лидеры должны обсудить цены на энергоносители на предстоящем саммите 21-22 октября.

Темы: Еврокомиссияценыэкономика
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