Еврокомиссия представила меры по преодолению последствий рекордного роста цен на энергоносители

Европейская комиссия утвердила пакет мер, чтобы противостоять исключительном росту мировых цен на энергоносители, который, по прогнозам, продлится всю зиму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

"Краткосрочные национальные меры включают экстренную поддержку доходов домашних хозяйств, государственной помощи компаниям и целевое снижение налогов. Комиссия также будет поддерживать инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность; изучит возможные меры по хранению энергии и закупку запасов газа, и оценит текущую структуру рынка электроэнергии", - говорится в заявлении.

Неотложные меры по защите потребителей и бизнеса предусматривают предоставление экстренной поддержки доходов малообеспеченным потребителям, например, с помощью ваучеров или частичной оплаты счетов.

Также предлагается разрешить временную отсрочку оплаты счетов, обеспечить временное целевое снижение налоговых ставок для уязвимых домохозяйств и оказывать помощь компаниям или отраслям в соответствии с правилами государственной помощи ЕС.

Странам рекомендуется принять меры безопасности, чтобы избежать отключений от сети и изучить возможное антиконкурентное поведение на энергетическом рынке и попросить Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) усилить мониторинг событий на углеродном рынке.

В Еврокомиссии отметили, что переход на чистую энергию - лучшая страховка от ценовых потрясений в будущем, и ее необходимо ускорить.

"ЕС продолжит развивать эффективную энергетическую систему с высокой долей возобновляемых источников энергии. В то время как более дешевые возобновляемые источники энергии играют все более важную роль в снабжении электросетей и установлении цен, другие источники энергии, включая газ, по-прежнему необходимы во времена повышенного спроса", - заявили в Брюсселе.

Среднесрочные меры предусматривают увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии, обновления и энергоэффективность и ускорение аукционов по возобновляемым источникам энергии и процессов выдачи разрешений.

Также указывается на необходимость развития хранилищ энергии для поддержания растущей доли возобновляемых источников энергии, включая батареи и водород.

Еврокомиссия представит набор мер членам Европейского парламента 14 октября и министрам энергетики стран ЕС 18 октября. Затем европейские лидеры должны обсудить цены на энергоносители на предстоящем саммите 21-22 октября.