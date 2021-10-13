Черногория обнародовала список иностранцев, получивших "золотые паспорта" – в нем 6 украинцев

Министерство внутренних дел Черногории обнародовало список иностранных граждан, в 2020-2021 годах получивших гражданство страны в обмен на инвестиции (так называемые "золотые паспорта").

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные министерства, в списке 166 человек: 48 заявителей и 118 членов их семей.

Персональные данные заретушированы – указаны только имена, фамилии, место рождения и гражданство.

Подавляющее большинство лиц, купивших гражданство Черногории – россияне. Также в списке фигурируют граждане Китая, Ливана, Турции, Индии, Беларуси, США, Германии и Швейцарии.

Граждан Украины в этом списке шестеро. При этом, для трех местом рождения названы города, находящиеся на оккупированных территориях. Это Александр Пустовой из Горловки, а также Вячеслав и Яна Сосинские из Донецка.

Также в списке указаны Иванна Пикуш из Киева, Елена Сафонова из Изюма (Харьковская область) и Ирина Стржалковская из Винницы.

Напомним, программа инвестиционного гражданства была запущена Черногорией в 2019 году и должна была действовать до конца нынешнего года. Впрочем, после ряда скандалов в феврале 2021 программа была досрочно закрыта.

Для получения "золотого паспорта" необходимо было приобрести недвижимость на сумму 250 000 евро (на севере страны) или 450 000 евро (на побережье), а также внести благотворительный взнос на сумму 100 000 евро в государственный фонд.