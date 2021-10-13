В Молдове объявлен режим повышенной готовности в газовой сфере

В Молдове Комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила режим повышенной готовности в газовой сфере.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

"Мы приняли такое решение, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации и быть готовыми к любому сценарию. Хочу прояснить, режим повышенной готовности ввели для того, чтобы ответственные учреждения могли принять конкретные меры защиты граждан и энергетической безопасности страны", - сказал после заседания министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

По его словам, в правительстве планируют такие меры как поиск средств, чтобы помочь жителям страны в условиях энергетического кризиса; сокращение объемов потребления газа предприятием Termoelectrica с переводом на мазут; переговоры об альтернативных поставках газа в Молдову в октябре и последующих месяцах.

Министр также отметил, что Молдова продолжает вести переговоры с "Газпромом" и надеется до конца октября подписать новый контракт.

В начале октября "Молдовагаз" продлил контракт с "Газпромом" на поставку газа только на месяц и теперь вынужден закупать газ по индексной цене $800 за тысячу кубометров. Для конечных потребителей цена может вырасти до 6 леев за кубометр.

6 октября компания попросила потребителей уменьшить потребление, потому что страна потребляет больше газа, чем импортирует.

Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну после участия в газовом форуме в Санкт-Петербурге рассказал, что в октябре цены для конечного потребителя не изменятся, а дальше будут зависеть от заключенного с "Газпромом" контракта, и что правительство подготовит систему компенсаций для наименее обеспеченных граждан на время отопительного сезона.