В ближайшее время могут снять все ограничения насчет должностей в ВСУ для женщин

Советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова уверяет, что в ближайшие месяцы будут сняты все ограничения по занятию должностей в Вооруженных силах Украины женщинами.

Источник: Арнаутова в эфире Радио Свобода

Прямая речь: "Остается несколько должностей в военно-морских силах относительно женщин (которые не могут занимать женщины – ред.). Но мы сейчас проводим работу, и я думаю, что в течение месяца-двух все ограничения будут отменены".

Детали: Советник руководителя Вооруженных сил отметила, что речь идет о боевых должностях.

"Это боевые посты. Должности на кораблях и другие должности, связанные с ядовитыми, взрывчатыми веществами", – пояснила она.

"Здесь логика такая (о снятии ограничений – ред.) – это не значит, что мы хотим загнать женщин на эти должности. Это такие международные подходы: в законодательстве не должно быть никаких ограничений для любого. Когда у нас эти ограничения, то получается, что мы не позволяем женщине самостоятельно принимать решение о своей судьбе, объективизируем ее", – сказала Арнаутова.

Она напомнила, что сейчас в ВСУ служит около 50 тысяч женщин.