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В центре Киева начинается марш ко Дню защитников и защитниц

Четверг, 14 октября 2021, 14:10
Громадське радіо

В центре Киева сотни людей собрались на марш ко Дню защитников и защитниц.

Источник: hromadske, Суспільне, Интерфакс-Украина

Детали: В мероприятии, в частности, принимают участие представители партий "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор".

Сначала возле Киевского университета имени Тараса Шевченко состоялось вече.

После этого участники шествия отправились в сторону Крещатика, марш должен закончиться на Майдане Незалежности.

 
Громадське радіо

Как сообщает Суспільне, изначально в столице планировалось параллельно провести сразу два марша – Марш нации, который организует Национальный корпус, и Марш славы УПА, к которому присоединилось и ветеранское движение. Однако в конце концов колонны решили объединиться.

 
Суспільне

Организаторы планируют, что к шествию присоединятся к 10 тысяч человек.

После сбора около двух часов дня участники шествия двинулись по бульвару Тараса Шевченко.

Как передает "Интерфакс-Украина", по состоянию на 13.50 в парке имени Тараса Шевченко и на улице Владимирской у Красного корпуса КНУ им. Тараса Шевченко собралось более 4 тысяч человек.

В руках у участников Марша флаги Украины и красно-черные флаги, а также знамена с символикой "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Братства", "Сокола", "Движения ветеранов Киева" и ряда других националистических организаций, а также таблички с названиями городов.

Темы: Киевакции
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