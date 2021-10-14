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Зеленский присвоил звание Герой Украины посмертно двум военным

Четверг, 14 октября 2021, 14:40
Зеленский присвоил звание Герой Украины посмертно двум военным
фото ОП

Президент Владимир Зеленский присвоил двум военнослужащим посмертно звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Источник: указы Зеленского, Укринформ

Детали: Полковнику Николаю Верхогляду звание присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых и специальных задач, верность военной присяге".

Солдату Рустаму Хамраеву – "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как пишет Укринформ, командующий украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии Николай Верхогляд умер 30 мая от тяжелой формы COVID-19.

Рустам Хамраев погиб 17 июня 2014 года во время боя в поселке Металлист под Луганском.

Темы: ЗеленскийВооруженные силы
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