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Сильные ливни привели к подтоплениям в Афинах и Салониках

Четверг, 14 октября 2021, 21:16
Фото kefalonia pulse

Сильные ливни в четверг затопили улицы в столице Греции и в северном портовом городе Салоники, а пожарная служба получила десятки звонков на помощь.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini

Детали: В пригороде Афин Неа Филадельфия ученики выходили из затопленного класса начальной школы, построив мост из своих парт, тогда как движение пришлось несколько раз останавливать на таких крупных магистралях, как Пиреос, Хамостернас и Петру Ралли, когда вода поднялась до опасных уровней.

Национальная магистраль Афины-Ламия, а также проспекты Александра и Кифисияс внутри города были заблокированы из-за потоков воды.

Министерство гражданской защиты призвало граждан избегать выхода на улицу, если это не является необходимостью.

Во многих районах Афин в четверг также наблюдались перебои с подачей электроэнергии, так как наводнения вызвали проблемы на ретрансляционных подстанциях, в том числе в центре города Панграти.

Между тем в Салониках местные СМИ сообщили о более 25 сантиметров дождя всего за несколько часов, что равно половине осадков, выпавших в течение всего сентября в городе на севере страны.

Из-за шторма школы в Аттике в пятницу будут закрыты.

Темы: чрезвычайное происшествиепогодаГреция
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