Сильные ливни привели к подтоплениям в Афинах и Салониках

Сильные ливни в четверг затопили улицы в столице Греции и в северном портовом городе Салоники, а пожарная служба получила десятки звонков на помощь.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini

Детали: В пригороде Афин Неа Филадельфия ученики выходили из затопленного класса начальной школы, построив мост из своих парт, тогда как движение пришлось несколько раз останавливать на таких крупных магистралях, как Пиреос, Хамостернас и Петру Ралли, когда вода поднялась до опасных уровней.

Национальная магистраль Афины-Ламия, а также проспекты Александра и Кифисияс внутри города были заблокированы из-за потоков воды.

Министерство гражданской защиты призвало граждан избегать выхода на улицу, если это не является необходимостью.

Во многих районах Афин в четверг также наблюдались перебои с подачей электроэнергии, так как наводнения вызвали проблемы на ретрансляционных подстанциях, в том числе в центре города Панграти.

