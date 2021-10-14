В Норвегии начало работу новое правительство

Новоелевоцентристское правительство Норвегии официально начало работу в четверг после победы на выборах в прошлом месяце и на фоне нападения в городе Консберг, в результате которого погибли 5 человек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: "В Конгсберге мы стали свидетелями жестокого и ужасного поступка", - заявил новый премьер-министр Йонас Гар Стере, комментируя последние события, которые омрачили первый день работы его правительства.

Стере назначил министром труда по нефти и энергетики представителя лейбористов Марте Мйос Персен.

Таким образом, Мйос Персен, до недавнего времені мэр Бергена, будет возглавлять энергетическую политику крупнейшей страны-производителя нефти и газа в Западной Европе.

Лидер центристов Тригве Слагсвольд Ведум будет министром финансов. МИД возглавит Анникен Гитфельд.

Двое выживших после массовой стрельбы 2011 года на острове Утойя впервые будут представлены в правительстве - Тонже Бренна, которая будет министром образования и Ян Кристиан Вэстре, новый министр промышленности.

"У нас есть два министра, которые были на Утойе", - сказал Стере журналистам перед встречей с королем Харальдом.

"Для нас звук и выражение нового политического поколения - это вдохновение. Когда эти великие политики имеют такой опыт, это свидетельствует о том, что мы прошли долгий путь, и я этим очень горжусь", - отметил он.

Как уже сообщалось, Рабочая партия, Центристская партия и социалисты получили большинство мест на парламентских выборах в Норвегии 13 сентября, но не смогли преодолеть разногласия по поводу окружающей среды и распределения богатства в ходе предварительных переговоров о формировании правительства.

После почти четырехнедельного переговоров лейбористы и Центристская партия договорились сформировать правительство меньшинства.