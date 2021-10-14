Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Норвегии начало работу новое правительство

Четверг, 14 октября 2021, 23:23

Новоелевоцентристское правительство Норвегии официально начало работу в четверг после победы на выборах в прошлом месяце и на фоне нападения в городе Консберг, в результате которого погибли 5 человек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: "В Конгсберге мы стали свидетелями жестокого и ужасного поступка", - заявил новый премьер-министр Йонас Гар Стере, комментируя последние события, которые омрачили первый день работы его правительства.

Стере назначил министром труда по нефти и энергетики представителя лейбористов Марте Мйос Персен.

Таким образом, Мйос Персен, до недавнего времені мэр Бергена, будет возглавлять энергетическую политику крупнейшей страны-производителя нефти и газа в Западной Европе.

Лидер центристов Тригве Слагсвольд Ведум будет министром финансов. МИД возглавит Анникен Гитфельд.

Двое выживших после массовой стрельбы 2011 года на острове Утойя впервые будут представлены в правительстве - Тонже Бренна, которая будет министром образования и Ян Кристиан Вэстре, новый министр промышленности.

"У нас есть два министра, которые были на Утойе", - сказал Стере журналистам перед встречей с королем Харальдом.

"Для нас звук и выражение нового политического поколения - это вдохновение. Когда эти великие политики имеют такой опыт, это свидетельствует о том, что мы прошли долгий путь, и я этим очень горжусь", - отметил он.

Как уже сообщалось, Рабочая партия, Центристская партия и социалисты получили большинство мест на парламентских выборах в Норвегии 13 сентября, но не смогли преодолеть разногласия по поводу окружающей среды и распределения богатства в ходе предварительных переговоров о формировании правительства.

После почти четырехнедельного переговоров лейбористы и Центристская партия договорились сформировать правительство меньшинства.

Темы: Норвегия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Норвегия
В Норвегии Facebook и Instagram запретили отслеживание пользователей для рекламы
Норвегия передает Украине пакет поддержки NASAMS с двумя пусковыми установками
Украина получит еще тысячу крошечных дронов для разведки от Норвегии
Последние новости
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
Все новости...
Реклама: