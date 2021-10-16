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В Польше прогнозируют длительный кризис на границе с Беларусью

Суббота, 16 октября 2021, 19:01
В Польше прогнозируют длительный кризис на границе с Беларусью
фото Getty Images

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох прогнозирует, что кризис на польско-белорусской границе продлится дольше, чем несколько месяцев.

Источник: Солох в эфире "Польского радио", сообщает "Европейская правда"

Детали: В четверг Сейм Польши принял специальный закон о строительстве забора на границе с Беларусью. Акт предусматривает, что это будет крепкая и высокая ограда, оборудована системой мониторинга и датчиками обнаружения движения.

Солох отметил, что строительство является ответом на агрессию иной страны.

"Предполагаем, что этот кризис будет продолжаться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас. Это агрессия государства, за которой стоит тоже Россия. Ситуация на границе очень опасна. Временное ограждение, что было установлено на границе, необходимо улучшить", - сказал он.

Солох отметил, что политическое решение конфликта путем давления со стороны международного сообщества на белорусские власти требует времени.

На польско-белорусской границе построят постоянное ограждение, что будет иметь также современные электронные и телекоммуникационные датчики и камеры. По соображениям безопасности технические детали инвестиции являются конфиденциальными.

Общую стоимость проекта оценили в 1,6 млрд злотых.

По данным Пограничной службы Польши, с начала октября зафиксировано более 6000 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 000.

Напомним, от 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляшском и Люблинском воеводствах введено чрезвычайное положение.

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Темы: ПольшаграницаБеларусь
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