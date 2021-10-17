В Польше авто с украинцами попало в ДТП, погибла девушка

В Польше автомобиль с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 19-летняя пассажирка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta Lubuska

Детали: Авария произошла между населенными пунктами Будзехув и Ясень в ночь на 16 октября.

Водитель автомобиля Nissan, 31-летний гражданин Украины, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения, съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП 19-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте. В машине ехало несколько человек, никто больше серьезно не пострадал.

Фото gazetalubuska

Напомним, 14 октября на юго-западе Польши в районе города Немодлин произошла авария с участием микроавтобуса с украинцами, пострадали несколько человек.

7 октября в Катовице произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли двое граждан Украины, еще один украинец получил тяжелые травмы.