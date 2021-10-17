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Немецкие "Зеленые" проведут голосование за продолжение переговоров о коалиции

Воскресенье, 17 октября 2021, 11:19
Сопредседатель партии Зеленых Германии Анналена Баербок, фото Getty Images

Партия "Зеленых" Германии в воскресенье проведет голосование за официальное начало переговоров по коалиции с левоцентристскими социал-демократами (СДПГ) и Свободными демократами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: "Зеленые" уже ведут предварительные переговоры с СДПГ и Свободными демократами и все трое уже высказались за официальные переговоры о создании коалиции, на воскресном съезде делегаты официально подтвердят этот шаг.

В воскресенье 99 делегатов партии "Зеленых" имеют право голосовать по этому вопросу, но остается неясным, сколько из них примет участие. Они должны встретиться в Берлине в 13:00, а решение ожидается к 16:00.

Воскресное собрание известно как небольшая партийная конференция, которая является высшим органом партии "Зеленых", принимающим решения в период между партийными конференциями.

В ее состав входят 16 членов совета партии, делегаты государственных ассоциаций, глава парламентской группы Бундестага, европейские парламентарии и представители ее молодежного крыла.

Социал-демократы официально одобрили этот шаг в пятницу, а руководство СвДП намерено сделать это в понедельник.

Напомним, СДПГ выиграла федеральные выборы 26 сентября с поддержкой 25,7%, опередив консервативную ХДС/ХСС с 24,1%.

Кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц считает, что Германия может получить новое правительство к Рождеству.

Темы: Германиявиборы
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