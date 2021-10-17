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Подозреваемый в убийстве британского депутата - сын экс-помощника премьера Сомали

Воскресенье, 17 октября 2021, 17:21
Дэвид Эмесс, SHUTTERSTOCK

Подозреваемый в убийстве британского депутата сэра Дэвида Эмесса является сыном бывшего высокопоставленного правительственного чиновника Сомали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Отец 25-летнего Али Харби Али, обвиненного в терроризме после нападения на депутата, работал директором по коммуникациям в канцелярии премьер-министра Сомали.

Но считается, что последние три года он жил в Великобритании. У него активный профиль в социальных сетях, а его лента в Twitter демонстрирует живой интерес к Великобритании, включая сообщения о футбольном клубе "Ливерпуль", пожаре в Гренфелл-Тауэр и Brexit.

В июне 2016 года отец также разместил соболезнования после убийства депутата от Лейбористской партии Джо Кокса.

Отец отказался от комментариев, когда журналисты пытались связаться с ним.

The Sunday Times цитирует отца, который подтверждает, что его сын находится под стражей, и говорит: "Я не в порядке. Я травмирован… Это не имеет ничего общего с моей работой на правительство Сомали".

Напомним, 15 октября во время встречи с избирателями на британского депутата от правящей Консервативной партии Дэвида Емесса бросился неизвестный с ножом. Политик скончался в результате нападения.

Полиция задержала 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве, у него был обнаружен нож.

Ножевая атака на встрече Эмесса с избирателями перекликается с убийством депутата Джо Кокс из Лейбористской партии в 2016 году всего за несколько дней до референдума по Brexit.

Темы: Великобритания
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