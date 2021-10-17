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Зеленский: В Украине достаточно газа для потребителей по нормальным ценам

Воскресенье, 17 октября 2021, 20:06
фото ОП

Президент Владимир Зеленский уверяет, что в Украине достаточно запасов газа для потребителей.

Источник: Зеленский в интервью телеканалу ICTV

Прямая речь: "Хочу всех успокоить. Считаю, много важных, предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть.

На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими ценами".

Детали: Зеленский отметил, что, если бы власть не вмешалась в эту ситуацию, цена на газ для населения была бы "как минимум 50 гривен", тогда как сейчас – около 8 гривен.

Комментируя реплику ведущего о том, что несколько городов уже ввели чрезвычайное положение в энергетике, Зеленский подчеркнул, что отопительный сезон – это ответственность и центральной, и местной власти.

"Поэтому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи, НАК Нафтогаз и центральная власть гарантирует две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано. В любом случае, это будет нормальная цена", – заверил Зеленский.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Зеленскийгаз
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