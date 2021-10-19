"Венецианка" рекомендует изменить законопроект о переходном периоде по Крыму и Донбассу

Венецианская комиссия опубликовала заключение на украинский законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", который предлагает урегулирование принципов госуправления и правосудия на оккупированных территориях во время процесса их реинтеграции.

"Европейская правда" располагает текстом заключения, содержащего как критику, так и поддержку отдельных положений правительственного проекта.

Венецианская комиссия прежде всего отмечает, что проект Закона предлагает создать только общую правовую рамку для различных мероприятий переходного периода, из-за чего четко предсказать влияние этого закона в случае принятия не представляется возможным; выполнение рамочного закона во многих деталях будет зависеть прежде всего от имплементируемых законов и подзаконных актов, которые необходимо будет разработать в будущем.

"Из-за того, что нормы являются общими и размытыми,... проект больше напоминает политические указания, чем нормативно-правовой акт", - отмечает "Венецианка".

Комиссия также отметила, что отмена ряда нормативно-правовых актов, как это предусмотрено действующим проектом закона, создала бы в Украине правовой вакуум по ряду вопросов, прежде всего по отношению к Автономной Республики Крым и г.Севастополю.

В то же время, "Венецианка" отмечает, что понимает стремление украинских властей определить правовые основы переходного периода, а также признает, что правительственный проект "в значительной мере закон основывается на принципах международного права ... и учитывает потребности уязвимых групп общества".

Однако некоторые вопросы, связанные с применением норм международного права, подвергнуты критике.

В частности, отмечается, что хотя проект оперирует понятиями, привычными для международного права (в том числе базовые для закона понятие "переходный период", "переходное правосудие" и т.д.), их значение является более узким чем то, что является обычным для международного права.

Комиссия напомнила, что Украина не может в одностороннем порядке изменить базовые положения международного права по вопросам вооруженных конфликтов, они будут сохранять силу независимо от закона Украины.

"Понятно, что государство имеет легитимное право для формирования своего видения ... Однако такие положения должны быть либо убраны из проекта, или должно быть четко указано, что они отражают только украинское прочтение международного права", - говорится в заключении.

Венецианская Комиссия также предоставила ряд рекомендаций по совершенствованию отдельных положений законопроекта, из которых выделила 5 важнейших блоков.

В частности, по мнению экспертов ВК, необходимо:

- привести в соответствие с международным правом положения об ответственности за уголовные преступления, совершенные в связи с временной оккупацией, и пересмотреть нынешнее дифференцированное отношение к разным категориям преступников;

- сузить и уточнить положение о люстрации, учитывая, что, по международным стандартам, люстрация ограничивается важнейшими должностями в государстве и не распространяется на выборные должности, должна быть возможность её судебного контроля и т.д.;

- пересмотреть, что закон имеет целью установление правды о всех преступлениях, а не только о тех, которые совершены определенными конкретными субъектами конфликта;

- четко сформулировать положения конвалидации документов, выданных на временно оккупированных территориях, и пересмотреть ограничительный подход в признании академических сертификатов, степени и звания, выданных на этих территориях

- отразить в проекте особый конституционный статус АРК и Севастополя.

Запрос на предоставление вывода поступил в Комиссию от вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 4 июля 2021 года. Также правительство в августе зарегистрировало законопроект в ВР под номером 5844.

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