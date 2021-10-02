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Тайвань сообщил о крупнейшем вторжении китайских сил

Суббота, 2 октября 2021, 04:11

Тайвань сообщил о крупнейшем в истории вторжении китайских военно-воздушных сил в зону его противовоздушной обороны: в пятницу двумя волнами пролетели 38 самолетов.

Источник: Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня

Детали: Первая партия китайских самолетов вылетела в районе контролируемых Тайванем островов Пратас. Вторая группа прилетела в пролив Баши, что отделяет Тайвань от Филиппин, ключевой водный путь, связывающий Тихий океан со спорным Южно-Китайским морем.

Тайвань отправил боевые самолеты, чтобы воспрепятствовать китайским самолетам, а ракетные системы были развернуты для наблюдения за ними.

Министерство обороны Тайваня сначала сообщило, что тайваньские истребители атаковали 18 истребителей J-16 и четыре истребителя Су-30, а также два бомбардировщика H-6 с ядерными боеголовками и один противолодочный самолет.

Затем, в субботу, министерство заявило, что еще 13 китайских самолетов участвовали в миссии в пятницу вечером - 10 J-16, 2 H-6 и самолет дальнего радиолокационного слежения.

Китай пока не прокомментировал свою деятельность. Ранее сообщалось, что такие полеты должны были защитить суверенитет страны и нацелены на "заговор" между Тайванем и Соединенными Штатами, наиболее важным международным спонсором острова.

Как отмечается, Тайвань в течение года или более жаловался на неоднократные миссии китайских военно-воздушных сил у острова. Предыдущее самое большое вторжение произошло в июне с участием 28 самолетов китайских ВВС.

Напомним: Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

Темы: Китай
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