Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тайвань сообщил о крупнейшем вторжении китайских сил

Суббота, 2 октября 2021, 04:11
Тайвань сообщил о крупнейшем вторжении китайских сил

Тайвань сообщил о крупнейшем в истории вторжении китайских военно-воздушных сил в зону его противовоздушной обороны: в пятницу двумя волнами пролетели 38 самолетов.

Источник: Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня

Детали: Первая партия китайских самолетов вылетела в районе контролируемых Тайванем островов Пратас. Вторая группа прилетела в пролив Баши, что отделяет Тайвань от Филиппин, ключевой водный путь, связывающий Тихий океан со спорным Южно-Китайским морем.

Тайвань отправил боевые самолеты, чтобы воспрепятствовать китайским самолетам, а ракетные системы были развернуты для наблюдения за ними.

Министерство обороны Тайваня сначала сообщило, что тайваньские истребители атаковали 18 истребителей J-16 и четыре истребителя Су-30, а также два бомбардировщика H-6 с ядерными боеголовками и один противолодочный самолет.

Затем, в субботу, министерство заявило, что еще 13 китайских самолетов участвовали в миссии в пятницу вечером - 10 J-16, 2 H-6 и самолет дальнего радиолокационного слежения.

Китай пока не прокомментировал свою деятельность. Ранее сообщалось, что такие полеты должны были защитить суверенитет страны и нацелены на "заговор" между Тайванем и Соединенными Штатами, наиболее важным международным спонсором острова.

Как отмечается, Тайвань в течение года или более жаловался на неоднократные миссии китайских военно-воздушных сил у острова. Предыдущее самое большое вторжение произошло в июне с участием 28 самолетов китайских ВВС.

Напомним: Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

Темы: Китай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Китай
Китайцы хакнули электронную почту госорганов в Европе - Microsoft
РФ вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая – Bloomberg
Нефть дешевеет на фоне ожидания новых данных из Китая и США
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: