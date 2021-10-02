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COVID в Украине: почти 12 тысяч новых случаев, более 200 умерших

Суббота, 2 октября 2021, 08:15
COVID в Украине: почти 12 тысяч новых случаев, более 200 умерших
динамика пандемии, графика УП

За сутки 1 октября в Украине зафиксировано 11 809 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2692 человека, 203 больных умерли и 3469 – выздоровели.

Источник: Минздрав

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

За сутки протестировано методом ПЦР – 46 962 человека, методом ИФА – 11 787 человек, экспресс-тестами – 32 354 человека.

Среди новых заболевших – 1 104 ребенка и 235 медработников.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 447 222 случаи коронавируса, выздоровели – 2 261 924 человека, летальных случаев – 56 649; проведено ПЦР-тестов – 12 922 388.

Что предшествовало: За сутки 30 сентября в Украине зафиксировали 12 034 случая заболевания коронавирусной болезнью и 172 смерти от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2 637 человек, выздоровели 3 264 человека.

Украина находится на 9 месте в мире по количеству новых случаев коронавируса. В Европе Украина третья.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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