В Киеве резкий скачок смертей от коронавируса

За сутки 1 октября в Киеве обнаружили 534 случая коронавируса, в то же время резко увеличилось количество умерших за сутки – 22 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализирован 81 больной коронавирусом и 151 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за сутки 138 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (103), Деснянском (73) и в Святошинском (67) районах.

Среди новых больных – 299 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 172 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 36 девочек от 2 до 17 лет и 27 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 235 596 случаев коронавируса, умерло 5428 больных, выздоровели 221 376 человек.

Что предшествовало: За сутки 30 сентября в столице зафиксировали 599 новых случаев коронавируса – это новый рекорд по количеству больных за сутки с начала июня, 13 человек умерли.

29 сентября в Киеве было 8 летальных случаев от COVID, 28 сентября – 7, 27 сентября – 4, 26 сентября – 5.

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