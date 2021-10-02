Война на востоке: российские наемники ранили украинского бойца

В субботу один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение вследствие боевых действий на Донбассе, состояние воина - средней тяжести.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС по состоянию на 17:00

Детали: Украинские военные констатируют, что с начала этих суток (2 октября) российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Так, у Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Кроме того, на Луганщине летал вражеский беспилотник, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

Дословно: "В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - средней тяжести.

Наши защитники открывали ответный огонь, применяя разрешенные минскими договоренностями вооружения, чем заставили противника прекратить огневую активность. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными".