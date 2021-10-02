Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Война на востоке: российские наемники ранили украинского бойца

Суббота, 2 октября 2021, 17:56
Фото Оперативно-тактической группировки "Схід"

В субботу один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение вследствие боевых действий на Донбассе, состояние воина - средней тяжести.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС по состоянию на 17:00

Детали: Украинские военные констатируют, что с начала этих суток (2 октября) российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Так, у Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Кроме того, на Луганщине летал вражеский беспилотник, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

Дословно: "В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - средней тяжести.

Наши защитники открывали ответный огонь, применяя разрешенные минскими договоренностями вооружения, чем заставили противника прекратить огневую активность. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными".

Украинская правда
Темы: войнаООСРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Десяток украинцев скрывают активы в Британии через оффшоры – Pandora Papers

Спрятался в трейлере: СМИ узнали подробности прибытия Саакашвили в Грузию

Документы частично подтвердили получение фирмами Зеленского и Ко миллионов от Коломойского

СБУ отрицает давление на КГГА из-за расследования о Зеленском

На Донбассе планируется построить еще два аэропорта – Зеленский

дополненоСтали известны детали попытки срыва показа расследования о Зеленском "Офшор 95"

Все новости...
война
Боевики ранили двух украинских военных
В четверг боевики убили военного из Днепропетровщины
На Донбассе 4 обстрела, один убитый. ВСУ открывали огонь в ответ
Последние новости
00:26
Убийство полицейского в Чернигове: среди подозреваемых – трое несовершеннолетних
23:29
Pandora Papers: стала известна роль международных провайдеров в выводе средств из "Приватбанка"
23:04
Документы подтвердили причастность Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму – СМИ
22:43
Ткаченко не получил денег за долю в Одесской киностудии, которую продал из-за конфликта интересов – СМИ
21:45
Десяток украинцев скрывают активы в Британии через оффшоры – Pandora Papers
21:28
"Динамо" и "Шахтер" разделили очки в матче 10 тура Премьер-лиги
21:05
В Британии ужесточат наказание для климатических активистов за блокирование дорог
20:35
Спрятался в трейлере: СМИ узнали подробности прибытия Саакашвили в Грузию
20:18
Документы частично подтвердили получение фирмами Зеленского и Ко миллионов от Коломойского
19:45
Новости экономики: направления работы СНБО, авиасообщение с Мальтой
Все новости...