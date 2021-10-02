Харьковскую больницу заполнили зараженные ковидом в первый же день работы

Областной специализированный диспансер радиационной защиты населения (так называемая "чернобыльская" больница в Харькове), которая 1 октября начала принимать пациентов с Covid, в течение первых же суток заполнилась тяжелыми больными, которым нужен кислород.

Источник: сообщение замдиректора больницы Елены Омельяненко в Facebook, Укринформ

Прямая речь: "За сутки мы приняли 141 человека (с коронавирусной болезнью - УП), все тяжелые, все на кислород. Врачи, медсестры, санитарочки до конца смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях".

Детали: Омельяненко уточнила, что диспансер вновь открылся для лечения пациентов с Covid-19.

В указанном заведении для больных коронавирусом в целом выделили 170 мест, из них с потоковым кислородом - 140. К середине дня 2 октября в заведении находилось уже более 150 пациентов.

В то же время в департаменте здравоохранения Харьковской ОГА уточнили, что сейчас в области госпитальная база под Covid составляет 3516 коек, из них на утро 2 октября были заняты уже 1867. При этом харьковские городские больницы загружены уже на 88,5%, а областные, находящиеся в Харькове - на 58,4%.

Напомним:

За сутки 1 октября в Украине обнаружили почти 12 тысяч новых случаев ковида, больше всего - в Харьковской области (1159 заражений).

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