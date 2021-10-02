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Ляшко рассказал о монтаже линии по производству украинской covid-вакцины

Суббота, 2 октября 2021, 21:57
Фото Минздрава

Первая вакцина против коронавируса украинского производства должна появиться уже в следующем году.

Источник: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, которого цитирует канал "Дом"

Детали: Ляшко во время выездного совещания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце рассказал о ковид-вакцине.

По его словам, сейчас в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и против коронавируса.

Прямая речь: "Это одна из первых. И на этапе подписания - меморандум об инвестиции гораздо большей. К концу этого года (2021 - УП) мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина".

Темы: вакцинациякоронавирусЛяшко Виктор
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