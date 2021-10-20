Германия должна противостоять шантажу РФ из-за "Северного потока-2" – лидер "Зеленых"

Сопредседатель партии "Зеленых" Германии Анналена Бербок обвинила Россию в "шантаже" в связи с высокими ценами на энергоносители по всей Европе, заявив, что Москва пытается использовать Германию для запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы видим, как Россия играет в покер. Хотя высокий спрос и ограниченное предложение также играют роль, мы слышим, что поставки газа сокращаются ... Мы не должны позволить себе шантажировать себя", - сказала Бербок.

По ее словам, важно обеспечить соблюдение правил ЕС, согласно которым операторы трубопроводов не должны быть производителями газа, который они транспортируют.

"Газпром" владеет газопроводом "Северный поток - 2" и производит газ, который будет по нему транспортировать. Если это не изменится, для запуска трубопровода потребуется исключение.

"Зеленые" на этой неделе начинают переговоры о формировании правительства с социал-демократами Олафа Шольца и Свободными демократами. Бербок, вероятно, получит одну из должностей в правительстве, СМИ пишут, что она может возглавить МИД.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к транспортировке топлива.

Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев.

Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев.