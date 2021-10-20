Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Германия должна противостоять шантажу РФ из-за "Северного потока-2" – лидер "Зеленых"

Среда, 20 октября 2021, 09:20

Сопредседатель партии "Зеленых" Германии Анналена Бербок обвинила Россию в "шантаже" в связи с высокими ценами на энергоносители по всей Европе, заявив, что Москва пытается использовать Германию для запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы видим, как Россия играет в покер. Хотя высокий спрос и ограниченное предложение также играют роль, мы слышим, что поставки газа сокращаются ... Мы не должны позволить себе шантажировать себя", - сказала Бербок.

По ее словам, важно обеспечить соблюдение правил ЕС, согласно которым операторы трубопроводов не должны быть производителями газа, который они транспортируют.

"Газпром" владеет газопроводом "Северный поток - 2" и производит газ, который будет по нему транспортировать. Если это не изменится, для запуска трубопровода потребуется исключение.

"Зеленые" на этой неделе начинают переговоры о формировании правительства с социал-демократами Олафа Шольца и Свободными демократами. Бербок, вероятно, получит одну из должностей в правительстве, СМИ пишут, что она может возглавить МИД.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к транспортировке топлива.

Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев.

Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев.

Темы: Северный поток-2ГерманияРосcияЕвропагаз
powered by lun.ua
Главное сегодня

НБУ существенно ухудшил прогноз ВВП Украины

фотоВ Греции задержали ветерана АТО, осужденного в Литве за военные преступления 1991 года

картаВ Украине прогнозируют почти летнюю погоду

Власти упрощают самоизоляцию после путешествий: "Вдома" – лишь на 72 часа

инфографика Еще одна область достигла показателей "красной" зоны

Кличко: На днях Киев попадет в "красную" зону карантина

Все новости...
Северный поток-2
США планируют наказать "Газпром" за нарушение санкций
"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока-2"
Первую нитку газопровода "Северный поток-2" заполнили техническим газом
Последние новости
16:02
ВАКС отказался конфисковать элитную квартиру нардепа "Батькивщины"
16:01
картаОксид серы с вулкана на Канарах накрывает Украину: возможен кислый дождь
16:00
Польская PGNiG предупредила Германию об угрозах запуска "Северного потока-2"
15:46
Украина получит от ЕС 600 млн евро в конце октября-начале ноября
15:35
Шевченко назвал ключевые риски для украинской экономики
15:34
Без укрепления гривни инфляция могла бы быть выше – НБУ
15:20
В "Укрзализныце" снова миллионные растраты на закупках угля - САП
15:08
На Тернопольщине от COVID-19 умер 3-месячный ребенок
15:03
анонсКруглый стол. 100 дней рынку земли: что происходит и все ли работает идеально?
15:02
фотоДельцы "ремонтировали" военную технику б/у деталями и отправляли на фронт
Все новости...