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Саакашвили прибыл в Грузию в грузовике с молочными продуктами – прокуратура

Среда, 20 октября 2021, 17:21
Саакашвили прибыл в Грузию в грузовике с молочными продуктами – прокуратура
МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ (ФОТО С ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ)

Бывший президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили прибыл в Грузию, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией. 

Об этом в среду, 20 октября, сообщили в прокуратуре страны, пишет "Европейская правда".

Министерство внутренних дел Грузии установило, что 28 сентября около 23:00 в порт Поти вошло судно под названием "Вильнюс". Оно отправилось из украинского порта Черноморск. С этого судна 29 сентября в 1:04 отправился трейлер Scania, который был загружен молочной продукцией. Внутри находился бывший президент страны.

Саакашвили вышел из грузовика в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти и таким образом незаконным путем пересек границу Грузии. Пребывание Саакашвили в трейлере подтверждают записи, изъятые из его телефона.

После второй ночи Саакашвили пересел в легковой автомобиль Mercedes, который его встречал.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили официально предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы.

Напомним, Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября. Он объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения - сфабрикованными.

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Темы: СаакашвилиГрузияпрокуратура
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