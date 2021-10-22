Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС нацелен на новые санкции против Беларуси из-за гибридной миграционной атаки

Пятница, 22 октября 2021, 17:47

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласились, что ЕС готов к новым санкциям в отношении режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом.

Об этом говорится в утвержденных всеми 27 странами-членами выводах саммита, сообщает "Европейская правда".

Европейский совет не принимает никаких попыток третьих стран использовать мигрантов в политических целях и осуждает все гибридные атаки на границах ЕС и реагировать соответственно, говорится в заявлении лидеров ЕС.

"ЕС будет продолжать противодействовать продолжающейся гибридной атаке, инициированной белорусским режимом, в том числе путем принятия дальнейших ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц в соответствии со своим последовательным подходом в срочном порядке", - говорится в выводах.

ЕС остается решительным, чтобы гарантировать эффективный контроль на внешних границах, добавляется в заявлении.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита заявила, что ЕС рассматривает поведение белорусского режима как гибридную атаку и продолжит давление на режим Лукашенко.

"Мы готовы изучить варианты новых санкций, не только против лиц, но и компаний", - сказала она.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель готов ввести санкции в отношении белорусского национального перевозчика "Белавиа" из-за наплыва мигрантов.

Польша и Литва анонсировали, что поднимут этот вопрос на саммите Евросовета. Именно на границах этих двух стран скопилось больше всего нелегальных мигрантов, прямуюють из Беларуси.

Темы: ЕСБеларусьсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
ЕС
Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
Украина может рассмотреть зеркальные меры в случае продолжения ЕС ограничений агроэкспорта
5 стран хотят, чтобы ЕС продлил мораторий на импорт украинского зерна
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: