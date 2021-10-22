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Мальта закрыла въезд для туристов из Украины

Пятница, 22 октября 2021, 23:38

Мальта внесла Украину в список стран, из которых въезд разрешен только в исключительных обстоятельствах из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт МОЗ Мальты.

В частности, с 21 октября Украину внесли в темно-красный список - въезд из таких стран с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет.

"Поездки в страны / зоны темно-красного цвета и из них разрешены только для необходимых путешествий в исключительных случаях и только с предварительного разрешения в соответствии с процедурой", - говорится в сообщении Минздрава.

Для въезда на Мальту, в частности, надо получить разрешение на въезд, предоставить результат негативного теста на коронавирус, заполнить специальную форму, а также соблюдать карантин 14 дней.

Как сообщалось, Европейский союз на этой неделе не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина остается в "зеленом" списке.

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Темы: туризмукраинцы
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