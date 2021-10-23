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Экс-глава МВД предстанет перед судом по делу о незаконном задержании мигрантов

Суббота, 23 октября 2021, 10:57
Маттео Сальвини, фото getty images

Бывший министр внутренних дел Италии Сальвини, лидер правой партии "Лига Севера", в субботу 23 октября предстанет перед судом в Палермо по делу о спасательном судне с мигрантами, которому не разрешали зайти в порт.

Источник: "Европейская правда" со ссілкой на DPA

Детали: Сальвини возглавлял МВД в первом правительстве Джузеппе Конте, с июня 2018 по сентябрь 2019 года, и занимал антимиграционную позицию.

Инцидент произошел в 2019 году с судном Open Arms испанской волонтерской организации, занимавшейся спасением мигрантов в Средиземном море.

Судно пришло к острову Лампедуза, но ему не давали разрешения причалить. Санитарная обстановка на борту становилась все хуже, некоторые люди в отчаянии пытались доплыть до берега. В итоге на борт допустили инспекцию и позволили судну причалить с оставшимися людьми.

Сальвини обвиняют в злоупотреблении властью и незаконном задержании. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Экс-министр настаивает, что действовал из соображений защиты интересов Италии.

Суд официально должен был начаться 15 сентября, но процесс почти сразу перенесли на 23 октября.

Сальвини угрожал процесс также за аналогичный инцидент с судном "Грегоретти", который произошел за месяц до Open Arms, но в итоге его решили не судить.

Темы: Италиясудмиграция
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