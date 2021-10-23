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Во Франции планируют сделать бесплатной контрацепцию для женщин до 25 лет

Суббота, 23 октября 2021, 14:36
Во Франции планируют сделать бесплатной контрацепцию для женщин до 25 лет
Фото с сайта Pixabay

Национальная ассамблея, нижняя палата парламента Франции, в рамках проекта бюджета на 2022 год единогласно поддержала полную компенсацию женщинам в возрасте до 25 лет расходов на ряд видов контрацепции.

Источник: "Европейская правда" со ссілкой на BFM-TV

Детали: До сих пор, с 2013 года, контрацепция уже была бесплатной для несовершеннолетних девушек. С 1 января компенсация из бюджета распространится также на группу 18-25 лет и её потенциально смогут воспользоваться около 3 млн молодых женщин. Государству это будет стоить около 21 млн евро в год.

Министр здравоохранения Оливье Веран еще в сентябре анонсировал эти изменения, отметив, что использование контрацептивов среди молодых женщин сократилось и одна из главных причин - финансовая.

Если проект поддержат в финальном голосовании, страховка будет покрывать одну консультацию в год у гинеколога и соответствующие анализы, а также ряд видов контрацепции - некоторые контрацептивные таблетки, контрацептивные импланты, диафрагмы, спирали и экстренную контрацепцию.

В то же время, в программу включили не все возможные виды контрацепции, как хотели некоторые депутаты - как женские презервативы, спермициды и вагинальные кольца.

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Темы: Франциямедицина
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