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Германия усилила охрану границы с Польшей

Воскресенье, 24 октября 2021, 11:28
Германия усилила охрану границы с Польшей
Немецкая граница, фото getty images

Глава МВД Германии Хорст Зеегофер заявил, что его страна усилила охрану германо-польской границы из-за мигрантов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Министр сообщил, что в районы, граничащие с Польшей, уже отправлено восемь дополнительных полицейских подразделений.

"Если это будет необходимо, я готов еще больше усилить эти районы. Мы будем плотно контролировать пограничные участки и зеленую границу с Польшей", - подчеркнул Зеегофер.

Он также одобрил строительство заградительного забора на границе Польши и Беларуси. "То, что мы защищаем наши внешние границы (границы ЕС. - Ред.) таким образом, чтобы предотвратить нелегальное пересечение границы в зеленой зоне, является легитимным", - считает немецкий министр.

Кроме того, Зеегофер сообщил о продлении на шесть месяцев регулярного пограничного контроля на границе Германии с Австрией, о чем Германия проинформировала Брюссель.

"Если обстановка на немецко-польской границе не разрядится, нам придется рассмотреть возможность ввести аналогичные меры, скоординировав их с Польшей и властью федеральной земли Бранденбург (одна из немецких земель, граничит с Польшей. - Ред.)", - сказал министр.

Пока контроль на немецко-польской границе будет оставаться выборочным.

Начиная с августа в Германии наблюдается стремительный рост количества нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши. В августе на немецко-польской границе было выявлено 713 человек, незаконно прибывших в Германию, из них 474 - через Беларусь. В сентябре количество незаконных въездов через Польшу увеличилась до 2323 человек, из них в 1903 - через Беларусь.

Причиной этой динамики стало то, что с конца мая Беларусь больше не препятствует нелегальном проникновению мигрантов в Евросоюз через ее территорию. Так Минск отреагировал на усиление западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг называют "гибридной атакой".

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Темы: границаГерманияПольша
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