Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии перехватили ультраправых, собравшихся защищать границу от мигрантов

Воскресенье, 24 октября 2021, 14:52

Немецкая полиция заявила в воскресенье, что остановила более 50 ультраправых боевиков, вооруженных баллончиками с перечным газом, штыками, мачете и дубинками, которые пытались патрулировать польскую границу, чтобы помешать мигрантам въехать в страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Мужчины откликнулись на призыв "Третьего пути", ультраправой партии, которая подозревается в связях с неонацистскими группировками, прекратить незаконные пересечения немецко-польской границы вблизи города Губен.

Полиция изъяла оружие, которое имели 50 подозреваемых, и заставила их покинуть район Губена поздно в субботу и утром в воскресенье, сообщил представитель полиции. Некоторые из подозреваемых приехали на польскую границу из других частей Германии.

В субботу десятки человек провели вече в Губене, чтобы показать свое неприятие запланированному ультраправому патрулированию.

Германия разместила дополнительные 800 полицейских на границе с Польшей, чтобы контролировать поток мигрантов, пытающихся попасть в Европейский Союз из Беларуси.

"Сейчас сотни офицеров несут там дежурство днем ​​и ночью. В случае необходимости я готов еще больше их усилить", - сказал глава МВД Хорст Зеегофер.

Зеегофер сообщил, что в этом году было уже 6162 несанкционированных въезда в Германию из Беларуси и Польши.

На прошлой неделе Зеегофер заявил, что Германия не намерена закрывать границу с Польшей, но в воскресенье он сказал, что стране, возможно, придется рассмотреть вопрос о восстановлении контроля.

Темы: Германиямиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Германия
В Германии подтвердили, что не передадут Украине ракеты Taurus
Германия дает Украине в помощь то, что сейчас в приоритете – Писториус
Минобороны Германии: инвестиции пойдут в Украину только в составе НАТО, вступление должно быть ускорено
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: