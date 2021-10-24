В Германии перехватили ультраправых, собравшихся защищать границу от мигрантов

Немецкая полиция заявила в воскресенье, что остановила более 50 ультраправых боевиков, вооруженных баллончиками с перечным газом, штыками, мачете и дубинками, которые пытались патрулировать польскую границу, чтобы помешать мигрантам въехать в страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Мужчины откликнулись на призыв "Третьего пути", ультраправой партии, которая подозревается в связях с неонацистскими группировками, прекратить незаконные пересечения немецко-польской границы вблизи города Губен.

Полиция изъяла оружие, которое имели 50 подозреваемых, и заставила их покинуть район Губена поздно в субботу и утром в воскресенье, сообщил представитель полиции. Некоторые из подозреваемых приехали на польскую границу из других частей Германии.

В субботу десятки человек провели вече в Губене, чтобы показать свое неприятие запланированному ультраправому патрулированию.

Германия разместила дополнительные 800 полицейских на границе с Польшей, чтобы контролировать поток мигрантов, пытающихся попасть в Европейский Союз из Беларуси.

"Сейчас сотни офицеров несут там дежурство днем ​​и ночью. В случае необходимости я готов еще больше их усилить", - сказал глава МВД Хорст Зеегофер.

Зеегофер сообщил, что в этом году было уже 6162 несанкционированных въезда в Германию из Беларуси и Польши.

На прошлой неделе Зеегофер заявил, что Германия не намерена закрывать границу с Польшей, но в воскресенье он сказал, что стране, возможно, придется рассмотреть вопрос о восстановлении контроля.