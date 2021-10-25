Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Брюссель ужесточит правила для электросамокатов, чтобы их не бросали посреди улицы

Понедельник, 25 октября 2021, 16:45

Парламент Брюсселя хочет ужесточить требования к электросамокатам и велосипедам общего пользования, введя специальные парковочные зоны, ограничения скорости и штрафы, если транспортные средства бросают посреди улицы.

Об этом пишет The Brusseles Times, сообщает "Европейская правда".

В сотрудничестве с операторами коммуны Брюссельского столичного региона смогут устанавливать обязательные парковочные места на расстоянии не более 150 метров друг от друга, тем самым гарантируя, что пользователи смогут пользоваться услугами по аренде без необходимости далеко ходить.

Тем, кто едет на взятых напрокат велосипедах или скутерах, придется закончить поездку в этих установленных местах.

"Это более четкое законодательство поможет нам сделать общественное пространство более безопасным для всех пользователей", - заявил депутат Арно Верстрете, добавив, что аналогичные правила уже действуют в Париже.

Коммуны могут обеспечивать соблюдение правил по своему усмотрению, а это означает, что в коммунах, где нет проблем, не нужно создавать определенные парковочные места.

Однако независимо от того, принимает ли коммуна такие меры или нет, плохо припаркованные велосипеды или самокаты могут быть конфискованы коммунами. В этих случаях оператор по аренде обязан уплатить штраф, который затем может быть передан последнему пользователю, который отвечал за неправильную парковку.

Регион также будет сотрудничать с операторами, чтобы ограничить скорость этих транспортных средств пешеходным шагом в пешеходных зонах.

Темы: транспортЕвропа
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина остается 2-й в Европе по суточной смертности от Covid

Россия требует заменить Третьякову Медведчуком в ТКГ

16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове "ничего на допросе не говорит" – полиция

Имеем право защищаться: посол ответил "обеспокоенному" Берлину по поводу "Байрактаров"

Новости 27 октября: смертельное ДТП в Харькове, новые "красные" зоны

"Скифское золото": Россия угрожает прекратить сотрудничество с музеями Нидерландов

Все новости...
транспорт
На столичном автовокзале тоже начали вакцинировать против Covid
Перевозки автотранспортом: штрафы за отсутствие "ковидных" документов будут платить пассажиры
"Укрзализныця" возобновляет рейсы из Киева в Варшаву
Последние новости
08:00
Главные новости среды и ночи: смертельное ДТП в Харькове, новые "красные" зоны
07:23
Сутки на Донбассе: оккупанты 15 раз нарушали "тишину" и запускали беспилотники
06:53
В Закарпатской области полиция возбудила уголовное дело из-за беременности 11-летней девочки
06:28
Украина остается 2-й в Европе по суточной смертности от Covid
05:45
Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 455 нарушений "тишины" в сутки
04:47
Российские хакеры атаковали Национальную стрелковую ассоциацию Штатов – СМИ
03:48
МИД Франция обвинил семью Лукашенко в организованной торговле людьми
02:52
Россия требует заменить Третьякову Медведчуком в ТКГ
01:59
16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове "ничего на допросе не говорит" – полиция
01:34
В Одесской области больницы обеспечены кислородом – Минздрав
Все новости...