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Брюссель ужесточит правила для электросамокатов, чтобы их не бросали посреди улицы

Понедельник, 25 октября 2021, 16:45

Парламент Брюсселя хочет ужесточить требования к электросамокатам и велосипедам общего пользования, введя специальные парковочные зоны, ограничения скорости и штрафы, если транспортные средства бросают посреди улицы.

Об этом пишет The Brusseles Times, сообщает "Европейская правда".

В сотрудничестве с операторами коммуны Брюссельского столичного региона смогут устанавливать обязательные парковочные места на расстоянии не более 150 метров друг от друга, тем самым гарантируя, что пользователи смогут пользоваться услугами по аренде без необходимости далеко ходить.

Тем, кто едет на взятых напрокат велосипедах или скутерах, придется закончить поездку в этих установленных местах.

"Это более четкое законодательство поможет нам сделать общественное пространство более безопасным для всех пользователей", - заявил депутат Арно Верстрете, добавив, что аналогичные правила уже действуют в Париже.

Коммуны могут обеспечивать соблюдение правил по своему усмотрению, а это означает, что в коммунах, где нет проблем, не нужно создавать определенные парковочные места.

Однако независимо от того, принимает ли коммуна такие меры или нет, плохо припаркованные велосипеды или самокаты могут быть конфискованы коммунами. В этих случаях оператор по аренде обязан уплатить штраф, который затем может быть передан последнему пользователю, который отвечал за неправильную парковку.

Регион также будет сотрудничать с операторами, чтобы ограничить скорость этих транспортных средств пешеходным шагом в пешеходных зонах.

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Темы: транспортЕвропа
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