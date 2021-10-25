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В Польше задержали женщину, которая в микроавтобусе перевозила 42 нелегалов

Понедельник, 25 октября 2021, 19:18

В Польше предъявлены обвинения 38-летней женщине, которая перевозила в автомобиле службы доставки 42 нелегальных мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Вчера днем ​​полиция остановила грузовик для доставки на трассе S10 в Любич-Дольном вблизи Торуня. В его грузовой зоне путешествовали 42 иностранца. Среди них 31 мужчина, шесть женщин и пятеро детей.

Транспортным средством управляла полька.

Женщины и дети остаются в школе в Гроново Торуньского уезда. Мужчины были арестованы полицией в качестве подозреваемых в незаконном пересечении польской границы.

У большинства иностранцев обнаружили иракские документы.

Женщине, которая руководила транспортным средством, предъявлены обвинения в разрешении или содействии пребыванию другого лица на территории Республики Польша, действуя с целью получения материальной выгоды. Кроме того, ее обвинили в организации пересечения границы Республики Польша другими лицами вопреки законодательству.

Она также будет отвечать за угрозу жизни и здоровью многих людей.

Женщине грозит до 8 лет лишения свободы. Перед судом будет подано ходатайство о временном аресте на три месяца.

Как сообщалось, в Подляшском воеводстве Польши задержали украинца, который, вероятно, перевозил мигрантов.

Темы: Польша
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