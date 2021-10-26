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7 миллионов украинцев полностью привились против Covid

Вторник, 26 октября 2021, 08:32
Фото с официального портала Киева

Более 7 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "Более 7 млн ​​украинцев получили 2 дозы вакцины от Covid-19! В общей сложности проведено более 16 млн прививок!".

Детали: 25 октября прививку сделали 254 920 человек: первую дозу вакцины получили 185 786 человек, вторую дозу – 69 134 человека.

С начала вакцинальной кампании сделано 16 210 280 прививок, вакцинировано 9 151 480 человек.

Первую дозу вакцины получили 9 151 478 человек, полностью иммунизированы – 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

Минздрав отмечает: 94% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

Темы: вакцинациякоронавирусэпидемияздоровьеМинздрав
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