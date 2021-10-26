Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Советник Байдена: Путин приближается к использованию газа как оружия

Вторник, 26 октября 2021, 09:25
Амос Хохштейн, фото Getty Images

Старший советник президента США Джозефа Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что президент России Владимир Путин близок к использованию природного газа как политического инструмента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

"Я думаю, что мы близки к этому пределу, если Россия на самом деле имеет газ для поставок и не делает этого, и сделает это только если Европа примет ее другие требования, которые абсолютно не связаны", - заявил Хохштейн журналистам, отвечая на вопрос, использует ли президент Путин газ как оружие.

Хохштейн сказал, что цены на газ в Европе выросли не только из-за событий в регионе, но и из-за засушливого сезона в Китае, который снизил производство в гидроэнергетике и усилил глобальную конкуренцию за природный газ.

Однако, по его словам, несмотря на то, что к европейскому газовому кризису привели несколько факторов, Россия находится в лучшем положении, чтобы помочь Европе.

"Я не сомневаюсь, и (Международное энергетическое агентство) подтвердило, что единственный поставщик, который действительно может иметь большое значение для европейской энергетической безопасности на момент этой зимы, - это Россия", - сказал Хохштейн.

По его словам, Россия может увеличить добычу газа и сделать это быстро с помощью существующих трубопроводов.

Путин ранее отверг предположение, что Москва сокращает поставки по политическим мотивам, заявив, что она увеличит поставки настолько, насколько попросят партнеры.

Путин обвинил энергетическую политику ЕС в рекордно высоких ценах и заявил, что Россия может увеличить поставки в Европу, как только будет одобрен ее газопровод "Северный поток - 2".

Глава украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в этом месяце заявил, что Россия пытается шантажировать Европу для сертификации ее газопровода "Северный поток – 2", ограничивая запасы топлива.

По словам Хохштейна, одобрение Германии и Европейской комиссии "Северного потока-2", скорее всего, продлится до марта. Поэтому, если Россия заявляет, что может быстро увеличить поток газа через "Северный поток-2", она должна иметь возможность сделать это сейчас через существующие трубопроводы.

Темы: СШАРосcияБайденПутингаз
powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаРФ запустила в Украине кампанию против вакцинации для роста смертности – отчет СНБО

Киев с 1 ноября официально переходит в "красную" зону Covid-19

Рейды в транспорте Киева: кто будет проверять Covid-документы и что грозит невакцинированным "зайцам"

Россия запугивает адвокатов родственников жертв катастрофы MH17 – СМИ

обновленоОбщественный транспорт Киева закроют для невакцинированных

Кличко просит правительство ввести в Киеве "красную" зону: ограничения начнутся с 1 ноября

Все новости...
США
В ТЦ в США произошла стрельба, двое погибших
В США детей от 5 лет могут начать прививать против COVID в ноябре
Патриарха Варфоломея госпитализировали в США
Последние новости
18:42
В Польше обнаружили более полутысячи поддельных COVID-сертификатов из Украины
18:40
Volkswagen, Ford и GM ожидают улучшения ситуации с дефицитом чипов в 2022 году
18:28
Оккупанты на Донбассе ранили двух украинских военных
18:27
Гривня на закрытии межбанка ослабла
18:26
инфографикаРФ запустила в Украине кампанию против вакцинации для роста смертности – отчет СНБО
18:08
Китайский энергокризис: страна ограничила продажу дизтоплива "в одни руки"
18:00
Гинеколог из Малайзии заявил, что создал первый в мире унисекс-презерватив
17:53
Инвестировать в Google, Amazon и Intel: в Украине появятся акции новых техгигантов
17:47
У Порошенко заявили, что за его особняком следят агенты Зеленского
17:40
Бомбардировщики США отрабатывают удары по кораблям РФ на Балтике и Черном море - Forbes
Все новости...