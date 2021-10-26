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Советник Байдена: Путин приближается к использованию газа как оружия

Вторник, 26 октября 2021, 09:25
Советник Байдена: Путин приближается к использованию газа как оружия
Амос Хохштейн, фото Getty Images

Старший советник президента США Джозефа Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что президент России Владимир Путин близок к использованию природного газа как политического инструмента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

"Я думаю, что мы близки к этому пределу, если Россия на самом деле имеет газ для поставок и не делает этого, и сделает это только если Европа примет ее другие требования, которые абсолютно не связаны", - заявил Хохштейн журналистам, отвечая на вопрос, использует ли президент Путин газ как оружие.

Хохштейн сказал, что цены на газ в Европе выросли не только из-за событий в регионе, но и из-за засушливого сезона в Китае, который снизил производство в гидроэнергетике и усилил глобальную конкуренцию за природный газ.

Однако, по его словам, несмотря на то, что к европейскому газовому кризису привели несколько факторов, Россия находится в лучшем положении, чтобы помочь Европе.

"Я не сомневаюсь, и (Международное энергетическое агентство) подтвердило, что единственный поставщик, который действительно может иметь большое значение для европейской энергетической безопасности на момент этой зимы, - это Россия", - сказал Хохштейн.

По его словам, Россия может увеличить добычу газа и сделать это быстро с помощью существующих трубопроводов.

Путин ранее отверг предположение, что Москва сокращает поставки по политическим мотивам, заявив, что она увеличит поставки настолько, насколько попросят партнеры.

Путин обвинил энергетическую политику ЕС в рекордно высоких ценах и заявил, что Россия может увеличить поставки в Европу, как только будет одобрен ее газопровод "Северный поток - 2".

Глава украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в этом месяце заявил, что Россия пытается шантажировать Европу для сертификации ее газопровода "Северный поток – 2", ограничивая запасы топлива.

По словам Хохштейна, одобрение Германии и Европейской комиссии "Северного потока-2", скорее всего, продлится до марта. Поэтому, если Россия заявляет, что может быстро увеличить поток газа через "Северный поток-2", она должна иметь возможность сделать это сейчас через существующие трубопроводы.

Темы: СШАРосcияБайденПутингаз
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