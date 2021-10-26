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Бывший посол Украины в Австрии стал советником в "Нафтогазе"

Вторник, 26 октября 2021, 10:50
Александр Щерба фото: twitter

Бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба назначен главным советником главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по координации международной деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба компании во вторник, пишет "Европейская правда".

В новой должности Щерба займется вопросами взаимодействия "Нафтогаза" с иностранными партнерами, а также вопросами защиты интересов компании и Украины на международном уровне.

"Нафтогаз" играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Украины, компания последовательно отстаивает национальные интересы на международном уровне. Рад возможности приобщиться к команде "Нафтогаза" и применить свой опыт на важном энергетическом направлении!", - прокомментировал Щерба свое назначение.

Александр Щерба находится на дипломатической службе с 1995 года. В конце 2014 года Александр Щерба вернулся в МИД на должность посла по особым поручениям.

С ноября 2014 года по июль 2021 года он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Австрии.

Темы: НефтегазАвстриягаз
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