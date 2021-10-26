В Германии сделали шаг к сертификации "Северного потока-2"

Министерство экономики Германии сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок по "Северному потоку-2" и передало его результаты Федеральному ведомству сетей (Bundesnetzagentur).

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет DW.

Эксперты Минэкономики пришли к выводу, что сертификация нового газопровода не угрожает безопасности газоснабжения Германии и ЕС. Перед принятием решения ведомство проводило консультации с другими странами – в них участвовали Эстония, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия.

Теперь предварительное решение в процессе сертификации должен вынести немецкий сетевой регулятор, получивший заявку 13 сентября, а затем свою позицию по "Северному потоку - 2" должна выразить Еврокомиссия. Брюссельские чиновники имеют еще два месяца на подготовку собственного заключения. Кроме того, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация.

После того, как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца для принятия окончательного решения. Таким образом, процесс сертификации может занять восемь-десять месяцев.

О полном завершении строительства "Северного потока - 2" "Газпром" сообщил 10 сентября. 18 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG, являющаяся дочерним предприятием "Газпрома", проинформировала, что первая нить трубопровода заполнена газом. "Газпром" рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года. Однако для начала поставки газа из РФ проекту необходима сертификация как независимого оператора транспортной системы.