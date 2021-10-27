Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В "Нафтогазе" отреагировали на шаг Германии к сертификации "Северного потока-2"

Среда, 27 октября 2021, 09:53

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко выразил сожаление, что Министерство экономики и энергетики Германии не консультировалось с Украиной, принимая решение о сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Министерство отмечает список стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. Среди них нет Украины. Это очень печально. Украина – один из основных транзитеров газа в Евросоюз. Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северный поток-2" в нынешних условиях, то есть, без реального отделения собственности от "Газпрома", без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС, создает критическую угрозу безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС" , – заявил он.

Витренко напомнил об украинском опыте 2009, 2014, 2018 годов, когда действия "Газпрома" создавали "критическую для безопасности поставки газа ситуацию".

"Сейчас "Газпром" это показывает уже по всей Европе, искусственно ограничивая поставки. Для тех, кто все еще не хочет признавать искусственность этих ограничений, прямой шантаж, использование газа как оружия, Путин публично заявляет – дайте запустить "Северный поток-2" и получите дополнительные объемы газа", - подчеркнул Юрий Витренко.

Он отметил, что после запуска российского газопровода, Россия может вообще прекратить физический транзит через Украину, делая Европу критически зависимой от СП2.

"В отличие от украинской газотранспортной системы, у этого газопровода нет резервных мощностей и нет хранилищ. А еще есть риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море, через которое идет ПП2", - добавил председатель правления НАК "Нафтогаз".

Напомним, 26 февраля Министерство экономики Германии сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок по "Северному потоку-2" и передало его результаты Федеральному ведомству сетей (Bundesnetzagentur).

Эксперты Минэкономики пришли к выводу, что сертификация нового газопровода не угрожает безопасности газоснабжения Германии и ЕС. Перед принятием решения ведомство проводило консультации с другими странами – в них участвовали Эстония, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия.

Темы: Северный поток-2НефтегазГерманиягаз
powered by lun.ua
Главное сегодня

Минздрав обнародовал перечень противопоказаний и оговорок относительно Covid-вакцинации

таблицаКоронавирус: только две области Украины остаются "желтыми"

фотоАдвокат требовал у супругов 2 квартиры в Киеве из-за проблем с законом, которые сам создал – ГБР

В Киеве резкий скачок больных ковидом и 46 смертей за сутки

В Украине второй подряд антирекорд по количеству больных Covid за сутки

Главные новости четверга и ночи: новое название Facebook, карантин в Киеве

Все новости...
Северный поток-2
У Байдена уверены, что не могли бы остановить "Северный поток-2", а только отсрочить
В Германии сделали шаг к сертификации "Северного потока-2"
Сопредседатель партии-победителя выборов в Германии за быстрый запуск Северного потока-2
Последние новости
14:54
Миллионная взятка: НАБУ и САП завершили расследование в отношении Злочевского
14:53
"Будем хоронить 200-500 человек в сутки": Комаровский о ситуации с COVID-19 в Украине
14:39
Фонд госимущества выставил на приватизацию Калушскую ТЭЦ за 230 миллионов
14:34
Шмигаль прогнозирует, что прирост больных ковидом скоро замедлится
14:17
Зеленский хочет за 5-10 лет возродить научно-исследовательский флот и иметь 36 спецсудов
14:04
Рекордный урожай принесет Украине 0,8% ВВП
14:03
Мэр Лондона призвал правительство Британии сделать обязательными маски в транспорте
13:59
В Украине только 59,7% детей до года привиты против полиомиелита – Кузин
13:45
фотоМалыша и Лялю из запорожской детской железной дороги отправили в "Медвежий рай"
13:42
В НБУ прогнозируют рост цен на электричество до 25% в год
Все новости...