В "Нафтогазе" отреагировали на шаг Германии к сертификации "Северного потока-2"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко выразил сожаление, что Министерство экономики и энергетики Германии не консультировалось с Украиной, принимая решение о сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Министерство отмечает список стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. Среди них нет Украины. Это очень печально. Украина – один из основных транзитеров газа в Евросоюз. Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северный поток-2" в нынешних условиях, то есть, без реального отделения собственности от "Газпрома", без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС, создает критическую угрозу безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС" , – заявил он.

Витренко напомнил об украинском опыте 2009, 2014, 2018 годов, когда действия "Газпрома" создавали "критическую для безопасности поставки газа ситуацию".

"Сейчас "Газпром" это показывает уже по всей Европе, искусственно ограничивая поставки. Для тех, кто все еще не хочет признавать искусственность этих ограничений, прямой шантаж, использование газа как оружия, Путин публично заявляет – дайте запустить "Северный поток-2" и получите дополнительные объемы газа", - подчеркнул Юрий Витренко.

Он отметил, что после запуска российского газопровода, Россия может вообще прекратить физический транзит через Украину, делая Европу критически зависимой от СП2.

"В отличие от украинской газотранспортной системы, у этого газопровода нет резервных мощностей и нет хранилищ. А еще есть риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море, через которое идет ПП2", - добавил председатель правления НАК "Нафтогаз".

Напомним, 26 февраля Министерство экономики Германии сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок по "Северному потоку-2" и передало его результаты Федеральному ведомству сетей (Bundesnetzagentur).

Эксперты Минэкономики пришли к выводу, что сертификация нового газопровода не угрожает безопасности газоснабжения Германии и ЕС. Перед принятием решения ведомство проводило консультации с другими странами – в них участвовали Эстония, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия.