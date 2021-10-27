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В Польше зафиксировали более 7 тысяч случаев коронавируса – больше всего с апреля

Среда, 27 октября 2021, 12:40

В Польше за минувшие сутки зафиксировали более 7 тысяч новых случаев коронавируса, это больше всего с апреля.

Это неофициальная информация RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Во вторник Министерство здравоохранения сообщило о 6265 новых случаях коронавирусной инфекции. 93 человека, которые были больны COVID-19, умерли.

В Польше прогнозируют, что через месяц количество новых случаев может колебаться около 10 тысяч ежедневно.

В то же время аналитики междисциплинарного центра математического моделирования Университета Варшавы прогнозируют, что в первой половине месяца суточное количество инфекций может составить до 25 тысяч человек.

Согласно последней модели, пик осенней волны придет в середине декабря. Затем, к Рождеству, количество инфекций будет медленно уменьшаться.

Ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявлял, что Польше придется ввести более жесткие ограничения по COVID-19, если среднее количество случаев заражения в день превысит 7000.

В Центральной и Восточной Европе, где уровень вакцинации ниже, чем на западе континента, в последние недели наблюдается всплеск заболеваемости, а власти Польши призывают население привиться и соблюдать действующие ограничения.

Темы: Польшаэпидемия
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