В США выдали первый паспорт с пометкой "пол Х"

Государственный департамент США объявил о выдаче первого американского паспорта с отметкой "пол Х".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Голос Америки".

Вместо традиционного мужского или женского пола в документе указан "пол X".

Как отмечает Госдеп США, отметка "Х" касается небинарных, интерсекс и гендерно неконформных лиц, которые подаются на получение американского паспорта или документов, удостоверяющих, что ребенок, рожденный за пределами США, приобретает гражданство страны (CRBA).

Как отметил представитель Госдепа Нед Прайс, ожидается, что в начале следующего года все соответствующие системы и правительственные формы будут обновлены, и соответствующая опция будет доступна всем заявителям на паспорт.

"Я хочу подчеркнуть, по случаю выдачи этого паспорта, приверженность Госдепа США продвижению свободы, достоинства и равенства всех людей - включая ЛГБТК+ лица", - подчеркнул спикер Госдепа.

Прайс заявил, что Госдепартамент продолжает тесно сотрудничать с другими правительственными учреждениями США, чтобы обеспечить максимально комфортные путешествия для всех владельцев паспортов, независимо от их гендерной идентичности.

В июне Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Департамент стремится добавить гендерный маркер X для небинарных, интерсекс и гендерно неконформных лиц, подающих заявление на получение паспорта США или CRBA.

Ранее три региона Польши отменили резолюции о "свободных от ЛГБТ-зонах", чтобы не потерять деньги ЕС.