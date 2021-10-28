Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США выдали первый паспорт с пометкой "пол Х"

Четверг, 28 октября 2021, 09:36
В США выдали первый паспорт с пометкой пол Х
Фото с aussiedlerbote.de

Государственный департамент США объявил о выдаче первого американского паспорта с отметкой "пол Х".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Голос Америки".

Вместо традиционного мужского или женского пола в документе указан "пол X".

Как отмечает Госдеп США, отметка "Х" касается небинарных, интерсекс и гендерно неконформных лиц, которые подаются на получение американского паспорта или документов, удостоверяющих, что ребенок, рожденный за пределами США, приобретает гражданство страны (CRBA).

Как отметил представитель Госдепа Нед Прайс, ожидается, что в начале следующего года все соответствующие системы и правительственные формы будут обновлены, и соответствующая опция будет доступна всем заявителям на паспорт.

"Я хочу подчеркнуть, по случаю выдачи этого паспорта, приверженность Госдепа США продвижению свободы, достоинства и равенства всех людей - включая ЛГБТК+ лица", - подчеркнул спикер Госдепа.

Прайс заявил, что Госдепартамент продолжает тесно сотрудничать с другими правительственными учреждениями США, чтобы обеспечить максимально комфортные путешествия для всех владельцев паспортов, независимо от их гендерной идентичности.

В июне Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Департамент стремится добавить гендерный маркер X для небинарных, интерсекс и гендерно неконформных лиц, подающих заявление на получение паспорта США или CRBA.

Ранее три региона Польши отменили резолюции о "свободных от ЛГБТ-зонах", чтобы не потерять деньги ЕС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАправа человекаЛГБТ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
США
Народ Украины вдохновляет мир – Блинкен
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Последние новости
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
Все новости...
Реклама: