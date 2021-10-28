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Apple исправила карту с "российским" Крымом в приложении для музыкантов – посольство

Четверг, 28 октября 2021, 12:46
Apple исправила карту с российским Крымом в приложении для музыкантов – посольство
Фото pixabay.com

Компания Apple после обращения Украины исправила карты в приложении Apple Music for Artists, где ранее оккупированный Крым был обозначен как территория Российской Федерации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в США.

"Великолепная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина", – заявило посольство на своей странице в Facebook.

Напомним, неделю назад сообщество Culture Ukraine обратило внимание на карту с "российским" Крымом в приложении от Apple Music для артистов, позволяющее им отслеживать прослушивание своих треков по странам.

Украинское посольство в этой связи обратилось к компании Apple.

Темы: Крымскандал
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