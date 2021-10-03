В России Днепр назвали "столицей телефонного мошенничества"

Заместитель председателя правления "Сбербанка России" Станислав Кузнецов назвал Днепр "столицей телефонного мошенничества" из-за call-центров, которые выманивают деньги у клиентов российских банков.

Источник: Соловьев LIVE

Прямая речь Соловьева: "Работники call-центра (который находится в Киеве – ред.) мошенническим путем заставляют клиентов банков из России переводить деньги на чужие счета".

Прямая речь заместителя председателя правления "Сбербанка России" Станислава Кузнецова: "Я и мои коллеги все-таки считаем, что столицей такого бизнеса сегодня по праву является город Днепр".

"Мы фиксируем 3-7 тысяч таких звонков в день".

"В этом году новый тренд – это звонок от сотрудника полиции, от прокуратуры, от следственного комитета и так далее".

Детали: Кузнецов заявил, что в конце прошлого года эксперты насчитали в Днепре около тысячи call-центров.

Сейчас, по его словам, в городе действует около 150 колл-центров.

Российские МВД и Центробанк фиксируют рост телефонного мошенничества, рассказал Кузнецов. По данным МВД (России – ред.), за 9 месяцев текущего года число таких случаев выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, а по данным "Центробанка" России – на 30%.

В "Сбербанке", по его словам, наоборот, с начала года фиксируют сокращение числа атак на клиентов примерно вдвое.

Напомним: Служба безопасности Украины разоблачила большое конструкторское бюро в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма - они занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями с РФ.