Зеленский собирается добиваться возвращения Саакашвили в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Трускавце, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.

"Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины различными возможностями, которые у меня есть, которые мне предоставили власти. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это касается, и все институты, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, работающие в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься", - сказал Зеленский.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще до 6 лет - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

Как известно, накануне выборов Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили.

Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

Подробнее о грузинский кризис читайте в статье Грузия на краю пропасти: какие последствия будет иметь возвращение Саакашвили.