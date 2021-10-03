В оккупированном Крыму рекордное количество заражений Covid

На территории захваченного Россией полуострова – резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, за сутки там зафиксировали наибольшее число случаев с начала пандемии. При этом реальные показатели могут быть еще выше.

Источник: Крыминформ

Детали: По официальным данным оккупантов, в Крыму выявили максимальное за все время пандемии суточное число заразившихся коронавирусом. Сообщается про 421 заражение.

При этом Минздрав Украины не имеет реальных данных о количестве заболевших на неподконтрольной территории, а статистика оккупантов может не показывать всей картины – так как скрывается информация о вспышках COVID-19 среди российских военных, которые дислоцируются в Крыму.

Предыстория: "Индийский" штамм коронавируса "Дельта" стал доминирующим в Крыму и Севастополе еще летом этого года. При этом жители оккупированного полуострова не имеют возможности по месту жительства получить против ковида ни одну из утвержденных ВОЗ вакцин.