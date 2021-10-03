В России от ковида умерли более 6 тысяч человек за неделю – это абсолютный рекорд

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за неделю впервые с начала пандемии превысило 6 тысяч.

Источник: ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба

Детали: За семь дней умерли 6 018 россиян, зараженных COVID-19. Предыдущий максимум в 5 682 умерших был зафиксирован неделей ранее.

В общей сложности с начала пандемии в РВ от коронавируса умерли 210 тісяч человек, или 2,77% всех заболевших. Российские СМИ отмечают, что власти учитывают только те смертельные случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить, так образом уровень смертности может быть выше.

В России за семь дней выявили 165 623 случая заражения – это на 13,5% больше, чем неделей ранее.

В целом, эпидемия в России набирает обороты - за последние сутки, 2 октября, в стране зарегистрировали 25 769 новых инфицированных, что стало максимумом за десять месяцев.

Напомним: