Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В России от ковида умерли более 6 тысяч человек за неделю – это абсолютный рекорд

Воскресенье, 3 октября 2021, 15:35
Фото с сайта miloserdie.ru

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за неделю впервые с начала пандемии превысило 6 тысяч.

Источник: ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба

Детали: За семь дней умерли 6 018 россиян, зараженных COVID-19. Предыдущий максимум в 5 682 умерших был зафиксирован неделей ранее.

В общей сложности с начала пандемии в РВ от коронавируса умерли 210 тісяч человек, или 2,77% всех заболевших. Российские СМИ отмечают, что власти учитывают только те смертельные случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить, так образом уровень смертности может быть выше.

В России за семь дней выявили 165 623 случая заражения – это на 13,5% больше, чем неделей ранее.

В целом, эпидемия в России набирает обороты - за последние сутки, 2 октября, в стране зарегистрировали 25 769 новых инфицированных, что стало максимумом за десять месяцев.

Напомним:

  • На территории захваченного Россией Крыма произошел резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, за сутки 2 октября там зафиксировали наибольшее число случаев с начала пандемии.
  • В России граждане не имеют возможности по месту жительства получить ни одну из утвержденных ВОЗ вакцин против COVID-19.

Темы: Росcиякоронавирусэпидемия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Facebook и Instagram возобновляют работу

"Схемы" сообщили о нападении на их съемочную группу во время интервью с главой госбанка

Платформа Facebook не работают пять часов: возможные причины

NYT: Сотрудники Facebook не могут попасть на работу – не работают пропуска

Разумков запустил процедуру своего отзыва с должности

Новости 4 октября: расследование Pandora Papers, Львов в "красной зоне"

Все новости...
Росcия
В Украине вероятно появится военная миссия ЕС – Welt
В России Днепр назвали "столицей телефонного мошенничества"
Лукашенко пригрозил западу российской армией
Последние новости
05:10
Саакашвили озвучил условие прекращения голодовки
04:13
Боевики напали на военный отряд в Буркина-Фасо, убили 14 солдат
03:13
Эффективность Pfizer против COVID-19 вдвое падает через полгода — исследование
02:13
Китай отправил более 50 боевых самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня
01:12
Facebook и Instagram возобновляют работу
01:01
В работе Telegram начались перебои
00:36
Израиль обвинил Иран в организации теракта против израильских бизнесменов на Кипре
23:52
"Схемы" сообщили о нападении на их съемочную группу во время интервью с главой госбанка
23:38
Платформа Facebook не работают пять часов: возможные причины
23:06
NYT: Сотрудники Facebook не могут попасть на работу – не работают пропуска
Все новости...