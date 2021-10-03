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Сотни людей прошли в Киеве маршем в память о жертвах Бабьего Яра

Воскресенье, 3 октября 2021, 18:58

В Киеве прошел ежегодный "Марш памяти" жертв Бабьего Яра, в котором приняло участие около 800 человек.

Источник: Укринформ

 

Детали: Люди собрались в колонну в районе метро Лукьяновская возле кинотеатра "Киевская Русь", оттуда колонна двинулась в сторону Бабьего Яра.

"Сегодня Марш памяти проходит уже шестой год. Мы пройдем от кинотеатра "Киевская Русь" к Бабьему Яру. Это тот путь, которым шли киевляне, которые вели в 1941 году", - сказал автор идеи и соорганизатор марша Евгений Городецкий.

Участники марша приехали из разных городов Украины – Запорожья, Миргорода, Брацлава, Винницы, Белой Церкви, Житомира, Черновцов, а также из Германии.

 

Также на мероприятие прибыли представители дипломатических учреждений.

Справка: Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 урочище Бабий Яр стало местом массовых расстрелов немецкими оккупантами мирного населения и советских военнопленных, евреев и цыган – по этническому признаку, а также партийных и советских активистов, подпольщиков, членов Организации украинских националистов и других. Только за два дня 29 и 30 сентября 1941 года там расстреляли почти 34 тысячи евреев.

Общее количество уничтоженных в Бабьем Яру, по разным данным, составляет от 70 тысяч до 150 тысяч человек.

Напомним: 6 октября в Бабьем Яру к 80-й годовщине массовых расстрелов состоится официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского и президентов Германии, Израиля и Албании.

29 сентября, в 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве, Зеленский возложил цветы к памятнику гражданам, казненным нацистами в Бабьем Яру, и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора".

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